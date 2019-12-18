Ред Булл намерен свергнуть Мерседес с вершины Формулы-1

Новости спорта:Руководство Ред Булла активно готовит машину к новому сезону Формулы-1

Руководство Ред Булла активно готовит машину к новому сезону Формулы-1 с намерением сбросить Мерседес с трона.

При этом команда все последние сезоны подходила к чемпионату с отставанием в графике, но сейчас работы над болидом проходят активно, несмотря на межсезонье.

«Никаких больше оправданий нет. Хонда нам предоставляет топ-мотор, который находится на уровне с конкурентами, а за нами теперь постройка шасси и новой машины».

«Впервые за много лет мы не опаздываем с графиком подготовки болида. Наоборот, идем на две недели впереди графика. Мы подойдем к сезону готовыми как никогда ранее, и никаких отмазок неудачам больше не будет», - считает Гельмут Марко, один из руководителей Быков.

Последний к этому моменту титул Быки выиграли в 2013 году, после чего продолжается доминирование Мерседеса.