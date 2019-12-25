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"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
15:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Прославленный немецкий гонщик продолжает реабилитацию после травмы головы.

Жена легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна прокомментировала восстановление мужа после тяжелой травмы, сообщает Fox Sports Australia.

"Большие дела начинаются с маленьких шагов. А вот мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее. Наши объединенные усилия в поддержку Михаэля облегчают задачу в восстановлении", - рассказала Коринна.

Семикратный чемпион мира пять лет назад получил травму головы, ударившись о камень во время занятий горнолыжным спортом. Сначала Шумахера ввели в искусственную кому, а затем отвезли в Швейцарию на реабилитацию. Сейчас он проходит лечение стволовыми клетками в одной из клиник Парижа.

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Напомним, что в январе сын Михаэля - Мик - подписал контракт с "Феррари". В прошлом сезоне Мик выступал в гонках "Формулы-3", став чемпионом соревнования. В октябре 20-летний немец впервые в карьере выиграл гонку этапа "Формулы-2".

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости автоспорта, Коринна Шумахер.
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