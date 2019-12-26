Говорящий единорог рассмешил гонщика формулы-1 (Видео)

Рождественские видеоролики команды Red Bull Racing каждый год получаются интересными и веселыми, но в этом году видео оказалось особенно сюрреалистичным. В начале ролика гонщики команды из Милтон-Кинса обменялись подарками. Среди нескольких подарков от Макса Ферстаппена Алекс Албон получил игрушечного единорога, повторяющего все слова. "Спасибо Максу за подарок", – сказал англо-таец. Единорог повторил эти слова. Дальше игрушку перехватил сам Ферстаппен со словами "Продолжай, продолжай говорить. Рррррррррр!". А после этого у голландского гонщика началась истерика от смеха, которая на время прервалась игрой Албона со своим подарком – кружкой с мячом…