Скачать
Четверг, 26.12.2019

Говорящий единорог рассмешил гонщика формулы-1 (Видео)

Рождественские видеоролики команды Red Bull Racing каждый год получаются интересными и веселыми, но в этом году видео оказалось особенно сюрреалистичным. В начале ролика гонщики команды из Милтон-Кинса обменялись подарками. Среди нескольких подарков от Макса Ферстаппена Алекс Албон получил игрушечного единорога, повторяющего все слова. "Спасибо Максу за подарок", – сказал англо-таец. Единорог повторил эти слова. Дальше игрушку перехватил сам Ферстаппен со словами "Продолжай, продолжай говорить. Рррррррррр!". А после этого у голландского гонщика началась истерика от смеха, которая на время прервалась игрой Албона со своим подарком – кружкой с мячом…
Автоспорт
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Автоспорт, Новости автоспорта.
17:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь