"Если это будущее - почему нет?": сын Шумахера о работе в Феррари

Новости спорта:Сын легендарного гонщика может повторить путь Шумахера.

20-летний сын Михаэля Шумахера Мик сейчас выступает в Формуле-2 и является чемпионом европейской Формулы-3. Но все знают о желании повторить путь отца в Формуле-1. Напомним, Михаэль Шумахер - семикратный чемпион Формулы-1.

Мик Шумахер рассказал, как общается с первыми пилотами Феррари, за которую выступал его отец. Дело в том, что Мик входит в молодежную команду итальянской стайни.

За Феррари сейчас выступают Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

"Мы с Себастьяном видимся, часто общаемся. Я благодарен ему за советы. Они мне очень помогли в некоторых моментах", — цитирует гонщика GPToday.

"С Шарлем, я, разумеется, никогда не работал. Мы просто побеседовали в частном порядке. Но мы нормально взаимодействуем. Если это будущее — почему нет?" — добавил он.

Напомним, действующий чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон назвал свои лучшие и худшие гонки в 2019 году.