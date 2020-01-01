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Роберт Кубица стал пилотом "Альфа Ромео"

Роберт Кубица стал пилотом "Альфа Ромео"
15:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кубица стал резервным гонщиком «Альфа Ромео».

В «Альфа Ромео» объявили, что резервным пилотом команды в сезоне-2020 будет поляк Роберт Кубица. Польская нефтяная компания Orlen, поддерживающая гонщика, станет официальным сотитульным спонсором коллектива. Официально команда станет называться Alfa Romeo Racing Orlen. Соглашение рассчитано на несколько лет, на сколько именно — не уточняется.

В 2019 году Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк выступал за «Уильямс» и принёс команде, занявшей десятое, последнее место в Кубке конструкторов, единственное очко, добытое в дождевой гонке в Германии.

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В сезоне-2020 призовыми пилотами «Альфа Ромео» будут чемпион Ф-1 2007 года 40-летний Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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Формула-1, Alfa Romeo, Автоспорт, Роберт Кубица, Ф1.
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