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Формула-1 представила логотип на сезон-2020

Формула-1 представила логотип на сезон-2020
16:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Формула-1 на своем официальном сайте представила логотип на сезон 2020, посвященный 70-летнему юбилею соревнований.

Формула-1 на своем официальном сайте представила логотип на сезон 2020, посвященный 70-летнему юбилею соревнований. Он будет использоваться с 6 января.

Чемпионат Формулы-1 проводится с 1950 года. За это время в гонках соревновались 764 гонщика и более 150 команд. 108 пилотов стали победителями Гран-при, а 33 гонщика — чемпионами мира.

В сезоне 2019 победителем общего зачета Формулы-1 стал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон. Британец стал шестикратным чемпионом мира.

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Новый сезон Формулы-1 начнется 15 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне, а завершится 29 ноября Гран-при Абу-Даби на трассе Яс Марина. Всего в сезоне 2020 года состоятся рекордные для серии 22 этапа. На старт выйдут 10 команд и 20 пилотов.

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Формула-1, Автоспорт, Ф-1, Новости автоспорта.
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