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Пилот Формулы-1: В последние годы первые тренировки стали скучнее

Пилот Формулы-1: В последние годы первые тренировки стали скучнее
15:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Макс Ферстаппен назвал первые тренировки скучными.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему считает скучными первые тренировки в рамках Гран-при Формулы-1.

«В последние годы первые тренировки стали скучнее. Они стали обыденной процедурой. Надо лишь работать над настройками машины и убедиться, что все системы готовы к работе, потому как, вообще говоря, самой важной является вторая тренировка», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

На счету 22-летнего Ферстаппена пять полных сезонов в Формуле-1. Он начал карьеру в «Торо Россо» в 2015 году, а с Гран-при Испании 2016 года выступает за «Ред Булл».

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В сезоне-2019 голландский пилот впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»). Соглашение гонщика с «Ред Булл» рассчитано до сезона-2020 включительно.

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Red Bull, Автоспорт, Ф1, Макс Ферстаппен.
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