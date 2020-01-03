Легенда Формулы-1 похвалил пилота Феррари

Новости спорта:Ален Прост восхитился Леклером.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением о 22-летнем Шарле Леклере, который в сезоне-2019 сумел опередить титулованного напарника Себастьяна Феттеля, отставшего на 24 очка.

«Я часто общаюсь с Шарлем. Первое, что можно выделить, — он смог убедить «Феррари» предложить ему контракт в столь юном возрасте. Выступления за «Скудерию» связаны с феноменальным давлением. Учитывая это, можно сказать, что первый этап его карьеры стал сплошным успехом.

Можно считать его равноправным партнёром Феттеля. Выступать на уровне Феттеля в свой первый сезон в составе «Феррари» — это невероятно позитивный момент. Не имеет значения, что в одних случаях он был чуть быстрее, в других — чуть медленнее. Шарль доказал, что уже является зрелым пилотом.

Кроме того, он не стеснялся несколько раз активно толкаться локтями. Когда я слышал, что он говорит по радио, я думал: а ведь он крутой парень!» — цитирует Проста GP Blog.