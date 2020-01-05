Ралли-марафон Дакар-2020 стартовал в Саудовской Аравии

Новости спорта:Сегодня в Джидде стартовал ралли-рейд Дакар-2020.

В воскресенье утром, 5 января, в Джидде, втором по величине городе Саудовской Аравии, начался 42-й в истории ралли-марафон Дакар. Первый участник отправился на дистанцию в 6:20 по киевскому времени.

Торжественная церемония открытия прошла накануне, начавшись в 16 часов по местному времени и завершившись уже за полночь в свете прожекторов. Через стартовую арку, расположенную на спроектированной из морских контейнеров сцене, проехали 342 экипажа. Мероприятие сопровождалось красочным шоу, выступлениями музыкантов и световыми эффектами. Посмотреть на торжественную церемонию старта и поприветствовать участников пришли тысячи местных жителей.

Всего участие в Дакаре-2020 примут 114 мотоциклистов, 23 квадроциклиста, 83 гонщика категории внедорожников, 45 гонщиков на багги и 46 гонщиков на грузовиках. Общая протяженность маршрута составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 спецучастков.

Маршрут первого этапа:

В первый день участники взяли курс на север. Первый этап по маршруту Джидда – Аль-Ваджх включает в себя 433 км дорожной секции вдоль побережья и 319 км скоростного участка на небольшом отдалении от Красного моря. Треть дистанции составляют пески и дюны, еще столько же – земля и гравий, 25% маршрута пройдет по каменистым дорогам.По традиции маршрут открывают мотоциклисты и они же первыми заканчивают этап.