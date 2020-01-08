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Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл

Ферстаппен продлил контракт с Ред Булл
10:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:22-летний нидерландский автогонщик "Формылы-1" Макс Ферстаппен продлил контракт с командой "Ред Булл".

Новое соглашение рассчитано до конца 2023 года, сообщает официальный сайт "Формулы-1". "То, что наша команда продлила контракт с Максом до 2023 года включительно – прекрасная новость! В 2021 году произойдёт смена регламента чемпионата, и нам очень важно сохранить стабильность", - заявил руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер.

Ферстаппен дебютировал в "Формуле-1" в 2015 году в составе "Торо Россо". По ходу сезона-2016 пилот перешел в "Ред Булл". В мае 2016-го он выиграл первый Гран-при "Формулы-1" в карьере, победив на этапе в Испании.

Всего в составе "Ред Булл" Ферстаппен выиграл восемь Гран-при. В сезоне 2019 года нидерландский гонщик занял 3-е место в общем зачете "Формулы-1", уступив пилотам "Мерседес" Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

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Новый сезон "Формулы-1" начнется 15 марта с Гран-при Австралии в Мельбурне, а завершится 29 ноября Гран-при Абу-Даби.

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Red Bull, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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