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Гонщики Дакара получили серьезные травмы после памятного прыжка

Гонщики Дакара получили серьезные травмы после памятного прыжка
14:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Авторы опасного прыжка с дюны на «Дакаре» заработали серьёзные травмы.

Стали известны повреждения, которые заработал на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар» экипаж Романа Стариковича и Берта Хескеса, выступавший в зачёте внедорожников. Старикович и Хескес совершили прыжок с песчаного обрыва и жёстко приземлились. Сразу же после этого экипаж был вынужден сняться с гонки из-за сильных болей в спине.

«Роман Старикович и его штурман Берт Хескес сейчас находятся в больнице. Хескесу делают операцию (повреждение второго позвонка). Роману предстоят дополнительные обследования.

Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)

Оба помимо прочего получили сотрясение головного мозга. У Романа пока не до конца ясно, нашли осколки в районе седьмого позвонка, а в лёгких найдены какие-то пузырьки», — передаёт телеграм-канал Cross-Country Rally.

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Дакар-2020.
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