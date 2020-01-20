Хэмилтон подколол 40-летнего Райкконена

Новости спорта:Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пошутил на тему того, что он является одним из наиболее возрастных пилотов, которые будут выступать в сезоне-2020.

Старше 35-летнего Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1, только 40-летний гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Финн, завоевавший титул в 2007 году, до сих пор остаётся последним чемпионом в составе «Феррари».

«Пока я ещё не самый старый. Мне уже надо начинать платить Кими, чтобы он оставался и чтобы я не был самым старым в пелотоне. К счастью, думаю, он собирается продолжать карьеру.

Я вообще не чувствую себя старым. Я чувствую, что молод как никогда. Я в полном порядке с точки зрения физподготовки. Всё работает лучше, чем раньше, — с тем-то опытом, что есть у меня.

Не думаю, что мне стало тяжелее поддерживать форму, хотя я и уверен, что в какой-то момент она неизбежно пойдёт на спад», — цитирует Хэмилтона GQ.