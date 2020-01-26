Фернандо Алонсо близок к возвращению в Формулу-1: все подробности

Новости спорта:Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в "Рено"

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено», сообщает AS. Такое развитие событий возможно в том случае, если Даниэль Риккардо решит не продлевать сотрудничество с Энстоуном.

Австралиец недоволен возможностями болида французской команды и уже предлагал свои услуги «Макларену». У Алонсо же сохраняются хорошие отношения с «Рено», и он не раз намекал, что рассматривает возможность возвращения в Формулу-1 в 2021 году. К тому же приход Алонсо почти гарантированно приведёт к повышенному интересу к «Рено».

Впрочем, об уходе Риккардо говорить ещё слишком рано. В «Макларене» не раз давали понять, что намерены продолжать сотрудничество с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом, поэтому Даниэлю в большей степени приходится рассчитывать на контракты в «Мерседесе» или «Феррари».

Напомним, соглашения Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля с командами истекают в 2020 году.