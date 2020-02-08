Баррикелло рассказал о "некрасивых поступках" Шумахера

Новости спорта:Баррикелло заявил, что некоторые поступки Шумахера ему попросту не нравились.

Бывший гонщик Формулы-1 бразилец Рубенс Баррикелло поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. Баррикелло отметил, что ему не нравились некоторые поступки Михаэля.

«Мы относились друг к другу дружелюбно. В команде царила нормальная рабочая атмосфера. Разумеется, как и в любых взаимоотношениях, всё не могло быть гладко. Некоторые поступки Михаэля мне попросту не нравились, я бы никогда так не сделал. Но не хочу рассказывать подробности. Главное, что мы хорошо ладили, невзирая на разницу во взглядах на некоторые аспекты жизни», — приводит слова Рубенса Баррикелло InfoBae.

Напомним, Баррикелло был напарником Шумахера по «Феррари» с 2000 по 2005 год. В этот период бразилец дважды стал вице-чемпионом мира.