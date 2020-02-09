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Экс-гонщик Формулы-1 сравнил Ферстаппена с Месси

Экс-гонщик Формулы-1 сравнил Ферстаппена с Месси
12:47 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Роберт Дорнбос похвалил Макса Ферстаппена.

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос очень высоко отозвался о своем соотечественнике Максе Ферстаппене, сравнив его с одним из лучших футболистов современности Лионелем Месси.

"Ферстаппен – это Месси мира автоспорта. Такие талантливые гонщики появляются раз в десять лет. Невероятно, чего Макс добился к своим 22 годам», – сказал Дорнбос в интервью голландскому журналу Gassan.

В 2020 году в календарь Формулы 1 после 35-летнего перерыва возвращается голландская трасса Зандворт. Может ли Ферстаппен сходу выиграть свою домашнюю гонку?

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"Макс уже доказал, что способен превосходить возможности своей машины. Но если Red Bull будет не хватать мощности мотора по сравнению с Mercedes и Ferrari, то придется тяжело", – поделился мнением Дорнбос.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен, Роберт Дорнбос.
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