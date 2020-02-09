Экс-гонщик Формулы-1 сравнил Ферстаппена с Месси

Новости спорта:Роберт Дорнбос похвалил Макса Ферстаппена.

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос очень высоко отозвался о своем соотечественнике Максе Ферстаппене, сравнив его с одним из лучших футболистов современности Лионелем Месси.

"Ферстаппен – это Месси мира автоспорта. Такие талантливые гонщики появляются раз в десять лет. Невероятно, чего Макс добился к своим 22 годам», – сказал Дорнбос в интервью голландскому журналу Gassan.

В 2020 году в календарь Формулы 1 после 35-летнего перерыва возвращается голландская трасса Зандворт. Может ли Ферстаппен сходу выиграть свою домашнюю гонку?

"Макс уже доказал, что способен превосходить возможности своей машины. Но если Red Bull будет не хватать мощности мотора по сравнению с Mercedes и Ferrari, то придется тяжело", – поделился мнением Дорнбос.