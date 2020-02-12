Феррари в театре представила болид на сезон-2020

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Итальянская команда Формулы-1 Феррари представила болид на сезон-2020, сообщает официальный Twitter Скудерии. Презентация состоялась в Муниципальном театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилия.

Новый болид получил название SF 1000 — в нынешнем году Феррари проведет тысячный Гран-при команды в Формуле-1. Он выполнен в традиционных для Скудерии красных цветах с дополнениям черного.

Пилотами Феррари в новом сезоне будут немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер. В 2020 году Феррари заняла второе место в Кубке конструкторов. В общем зачете Леклер оказался на четвертой позиции, Феттель — пятом месте.

Первый Гран-при нового сезона Формулы-1 пройдет в Австралии с 13 по 15 марта.