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Болид Феттеля развернуло в Барселоне (Видео)

Болид Феттеля развернуло в Барселоне (Видео)
13:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Себастьян Феттель допустил ошибку во время тестов в Барселоне.

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал виновником временной остановки заездов, после того как его машину развернуло в ходе утренней сессии первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. В результате инцидента небольшой участок трассы оказался засыпан гравием, и маршалам понадобилось время, чтобы очистить покрытие.

Видео разворота Феттеля, которое появилось в официальном "твиттере" Формулы-1, доступно в Твиттере.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

Формулу-1 может покинуть легендарный гонщик

Ранее чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон предположил, что Феттель лишится места в "Феррари", если продолжит ошибаться.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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