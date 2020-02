Болид Феттеля развернуло в Барселоне (Видео)

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель стал виновником временной остановки заездов, после того как его машину развернуло в ходе утренней сессии первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. В результате инцидента небольшой участок трассы оказался засыпан гравием, и маршалам понадобилось время, чтобы очистить покрытие.

Видео разворота Феттеля, которое появилось в официальном "твиттере" Формулы-1, доступно в Твиттере.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

RED FLAG

Seb slides through the gravel at Turn 8

He returns to the pits, but there's gravel to be cleared#F1 #F1Testing pic.twitter.com/RmIeDZ47Wp

— Formula 1 (@F1) February 26, 2020