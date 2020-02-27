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Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса в тестах

Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса в тестах
10:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Льюис Хэмилтон рассказал, как сложился для него первый день вторых официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как сложился для него первый день вторых официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вчера, 26 февраля, Хэмилтон показал седьмой результат, уступив лидеру сессии Роберту Кубице 0,620 секунды.

«Хорошая сессия, хорошее начало второй недели тестов. Мы усердно работаем, пытаясь проехать как можно большую дистанцию и разобраться в работе машины посредством небольших изменений в настройках.

Ветер чуть усилился, и возникло ощущение, что сцепление с асфальтом стало чуть меньше. Машина немного скользила. Она вела себя не так хорошо, как в первую неделю тестов.

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Но я уверен, что по мере улучшения состояния трассы ситуация наладится», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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