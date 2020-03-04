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Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА c Ferrari

Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА c Ferrari
15:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Команды Формулы-1, которые не используют двигатели "Феррари", выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и "Феррари".

Напомним, ФИА провела расследование в отношении силовых установок "Феррари" образца 2019 года. В конце минувшего месяца в ФИА опубликовали вердикт по этому делу. В федерации уклонились от конкретных формулировок, отметив, что с "Феррари" было достигнуто соглашение. При этом не указывалось, обходили или нет в "Скудерии" технический регламент на протяжении 2019 года.

"Мы, нижеподписавшиеся команды, удивлены и шокированы заявлением ФИА от 28 февраля, где речь идёт об итогах расследования мотора "Феррари". Международный спортивный регулятор обязан действовать в соответствии с высочайшими стандартами управления, целостности и прозрачности. После месяцев расследований, которые ФИА провела только после запросов от других команд, мы решительно возражаем против конфиденциального соглашения ФИА и "Феррари".

Мы публично заявляем о нашем общем обязательстве добиваться раскрытия информации по этому вопросу, чтобы гарантировать, что в нашем спорте ко всем относятся одинаково. Мы делаем это в интересах болельщиков, участников и владельцев чемпионата.

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Кроме того мы оставляем за собой право искать защиты в компетентном суде", — сказано в совместном заявлении команд "Макларен", "Мерседес", "Рейсинг Пойнт", "Ред Булл", "Рено", "Альфа Таури" и "Уильямс".

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Формула-1, Ferrari, FIA, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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