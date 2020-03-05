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Четверг, 05.03.2020
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Ферстаппен проехался по обновленной трассе в Зандворте (Видео)

Ферстаппен проехался по обновленной трассе в Зандворте (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Макс Ферстаппен впервые проехался на реконструированном автодроме Зандворт.

4 марта гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен впервые выехал на реконструированный автодром Зандворт на машине Формулы 1: команда провела съёмочный день со старым шасси RB8, а трасса формально открылась для проведения соревнований.

Реконструкция трассы проходила под руководством строительной компании Dromo. Основные изменения затрагивают третий и последний повороты, которые стали профилированными.

На мероприятии присутствовал двукратный победитель Инди 500 Ари Лайендайк, чьим именем теперь назван последний поворот трассы. Отмашку флагом Нидерландов Максу дал спортивный директор этапа и бывший гонщик Гран При Ян Ламмерс.

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Гран При Нидерландов запланирован на 1-3 мая и станет первым этапом Больших Призов в стране с 1985 года.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Макс Ферстаппен, Зандворт.
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