Ферстаппен проехался по обновленной трассе в Зандворте (Видео)

4 марта гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен впервые выехал на реконструированный автодром Зандворт на машине Формулы 1: команда провела съёмочный день со старым шасси RB8, а трасса формально открылась для проведения соревнований.

Реконструкция трассы проходила под руководством строительной компании Dromo. Основные изменения затрагивают третий и последний повороты, которые стали профилированными.

На мероприятии присутствовал двукратный победитель Инди 500 Ари Лайендайк, чьим именем теперь назван последний поворот трассы. Отмашку флагом Нидерландов Максу дал спортивный директор этапа и бывший гонщик Гран При Ян Ламмерс.

Ride with @Max33Verstappen for the first lap of the new Zandvoort Circuit! #DutchGP pic.twitter.com/qHSG1cyUBA

