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Судьба Гран-при Вьетнама решится 11 марта

Судьба Гран-при Вьетнама решится 11 марта
16:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В Ханое зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.

В ночь с 6 на 7 марта председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дак Чунг созвал официальную пресс-конференцию, на которой подтвердил первый случай коронавируса COVID-19 на территории города за последние три недели.

Инфицированной оказалась 26-летняя вьетнамская туристка, вернувшаяся из Европы на рейсе Лондон-Ханой ещё 1 марта. По каким-то причинам она избежала карантина и была госпитализирована с симптомами вируса лишь 5 марта. На данный момент власти города пытаются установить, с кем за это время девушка контактировала.

Если область распространения инфекции окажется достаточно обширной, запланированный на 5 апреля Гран При Вьетнама с высокой вероятностью будет перенесён или отменён.

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"Утром 7 марта комиссия по профилактике распространения COVID-19 проведёт совещание и оценит, насколько большой ущерб был нанесён в этом случае и определится с решением об отмене занятий в школах и университетах с 9 марта, – цитирует председателя местное издание VNExpress. – Кроме того, 11 марта состоится встреча с руководством Гран При Вьетнама и группой экспертов, которые оценят возможность проведения гонки и примут окончательное решение".

До последнего времени число заражённых во Вьетнаме удерживалось на отметке 16 человек, все они успешно прошли курс лечения и были отпущены из больниц.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Гран-при Вьетнама.
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