Эпичная авария Porsche 991 на обновленном автодроме Зандворт (Видео)

Новости спорта:За три месяца до Гран При Нидерландов Формулы 1 на обновленной трассе Зандворт прошла первая гонка.

И началась история модернизированного автодрома с очень зрелищной аварии.

В заезде регионального чемпионата по гонкам на выносливость 4 WEK с трассы вылетел Porsche 991. Автомобиль совершил несколько эффектных кульбитов и остался лежать на крыше. Авария произошла в пятом повороте. Судя по видео, машина приземлились на кучу песка – некоторые работы на Зандворте еще продолжаются, что не стало помехой для проведения гонки данной категории.

К счастью, ни гонщик, ни сотрудники автодрома не пострадали.

Этап Формулы 1 в Зандворте пройдет с 1 по 3 мая