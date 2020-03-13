Босс Ф-1 ответил на критику Хэмилтона

Новости спорта:Пилоты "Формулы-1" высказались по поводу отмены Гран-при Австралии, который должен был пройти в эти выходные.

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), который, рассуждая об отмене Гран-при Австралии, заявил, что деньги решают всё. Эти слова Хэмилтон произнёс вчера, 12 марта, когда ещё не было известно, что из-за коронавируса этап в Мельбурне официально отменили.

По словам Кэри, если бы в Ф-1 действительно в первую очередь думали о деньгах, этап всё равно состоялся бы, даже несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

«Если бы деньги действительно решали всё, мы бы не приняли того решения, которое в итоге приняли сегодня», — приводит слова функционера GP Fans.

Ранее стало известно, что сезон Формулы-1, не исключено, начнётся в июне, первым этапом станет Гран-при Азербайджана.