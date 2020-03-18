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Журналист на примере своего макета DAS объяснил преимущество, которое получит Mercedes

Журналист на примере своего макета DAS объяснил преимущество, которое получит Mercedes
18:45 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Твиттер AlbertFabrega

Новости спорта:Альберт Фабрега также объяснил преимущества системы.

Известный испанский журналист Альберт Фабрега сконструировал макет системы DAS в домашних условиях и показал, как она устроена.

Сюжет о DAS вышел в программе Vamos Sobre Ruedas ("На колёсах") испанского телеканала Movistar, который освещает гонки Формулы 1.

"Современные машины Ф1 построены с небольшим отрицательным углом схождения передних колёс, – объясняет специалист. – Такое положение колёс даёт преимущество в поворотах, но на прямой шины больше изнашиваются.

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Однако с системой DAS на прямой гонщик может, потянув руль на себя, выставить колёса абсолютно прямо, убирая отрицательный угол. Благодаря этому снижается трение, которое создаётся между шиной и дорогой, и шина меньше изнашивается. Подъезжая к повороту, движением руля можно вновь "приоткрыть" колёса и лучше войти в поворот".

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Альберт Фабрега, DAS.
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