Журналист на примере своего макета DAS объяснил преимущество, которое получит Mercedes

Новости спорта:Альберт Фабрега также объяснил преимущества системы.

Известный испанский журналист Альберт Фабрега сконструировал макет системы DAS в домашних условиях и показал, как она устроена.

Сюжет о DAS вышел в программе Vamos Sobre Ruedas ("На колёсах") испанского телеканала Movistar, который освещает гонки Формулы 1.

"Современные машины Ф1 построены с небольшим отрицательным углом схождения передних колёс, – объясняет специалист. – Такое положение колёс даёт преимущество в поворотах, но на прямой шины больше изнашиваются.

Однако с системой DAS на прямой гонщик может, потянув руль на себя, выставить колёса абсолютно прямо, убирая отрицательный угол. Благодаря этому снижается трение, которое создаётся между шиной и дорогой, и шина меньше изнашивается. Подъезжая к повороту, движением руля можно вновь "приоткрыть" колёса и лучше войти в поворот".