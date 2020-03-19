Мик Шумахер рассказал о своих целях в Формуле-1

Новости спорта:Пилот считает, что знаменитый отец не поможет ему просто так пробиться в Ф-1.

Мик Шумахер, сын знаменитого 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, минувший сезон провел в Формуле-2, а также подписал контракт с Академией Феррари.

Пилот уверен, что только известная фамилия не является пропуском в Ф-1.

"Если я хочу стать пилотом Формулы-1, то нужно доказывать это на трассе. Одна только моя фамилия не позволит мне пробиться в Ф-1. Это вообще не гарантия".

"Ни один гонщик не пробился в Ф-1 только из-за фамилии. Но, конечно, я очень горжусь своим отцом и считаю его лучшим гонщиком в истории", - сказал Мик.