Формула-1 объявила о проведении отмененных Гран-при в виртуальном формате

Новости спорта:Участие примут боевые пилоты команд, а гонки будут транслироваться онлайн.

На официальном сайте Формулы-1 появилась информация, что отмененные Гран-при из-за коронавируса все-таки состоятся.

Гонки будут проведены в официальной видеоигре Codemasters F1 2019 начиная с Гран-при Бахрейна 22 марта. В соревнованиях примут участие многие из действующих боевых пилотов Формулы-1, а также приглашенные гости.

"Из-за большого разнообразия уровней игровых навыков среди пилотов настройки игры будут отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить конкурентные и развлекательные гонки", - сообщает официальный сайт.

Онлайн-трансляция гонок будет доступна на платформах Youtube, Twitch та Facebook. На Гран-при Бахрейна, которое стартует в 22:00 по киевскому времени, пилотам предстоит проехать 28 кругов - половину реальной дистанции.