Формула-1: гонок до лета не будет

Формула-1 объявила о переносе/отмене трех европейских гран-при нынешнего сезона - в Нидерландах, Испании и Монако. Таким образом, до конца весны гонок точно не будет.

Пока этапы перенесены, но, скорее всего, будут полностью отменены.

Ранее Ф-1 из-за пандемии коронавируса перенесла/отменила гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020