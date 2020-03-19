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Четверг, 19.03.2020
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Формула-1: гонок до лета не будет

Формула-1: гонок до лета не будет
18:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Формула-1 уже переносит европейские этапы.

Формула-1 объявила о переносе/отмене трех европейских гран-при нынешнего сезона - в Нидерландах, Испании и Монако. Таким образом, до конца весны гонок точно не будет.

Пока этапы перенесены, но, скорее всего, будут полностью отменены.

Ранее Ф-1 из-за пандемии коронавируса перенесла/отменила гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

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Серия ранее отменила традиционный перерыв в августе и надеется, что летом удастся провести часть перенесенных гран-при.

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.

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Формула-1, Автоспорт, Гран-при Испании, Новости автоспорта, Ф1, Гран при Монако, Гран-при Нидерландов.
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