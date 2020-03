Mercedes уже использовала DAS? (Видео)

В коллективе заявляли, что работа над системой двухосного рулевого управления продолжалась полтора года. Но внимательные болельщики обнаружили один интересный момент…

В социальных сетях появилось видео с бортовой камеры на машине Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран При Венгрии в конце июля 2018 года.

В начале записи видно, как на главной прямой гонщик Mercedes тянет руль на себя. Поскольку заезд проходил в дождевых условиях, в брызгах невозможно оценить изменение угла схождения колес. Возможно, это движение руля – просто обман зрения. Или нет?

In questo periodo di quarantena e di astinenza da Formula 1 guardavo il giro pole di Hamilton in Ungheria nel 2018. Chiedo al nostro sherlok holmes @matteobobbi . È solo una illusione ottica dovuta alle gocce o tira il volante a se come con il DAS? #skymotori pic.twitter.com/t9wBX6m7Yl

— Luca Flaminio (@Luca_Flaminio) March 18, 2020