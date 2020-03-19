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Четверг, 19.03.2020
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Mercedes уже использовала DAS? (Видео)

Mercedes уже использовала DAS? (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Разработка команды Mercedes под названием DAS наделала много шуму в Формуле 1 минувшей зимой.

В коллективе заявляли, что работа над системой двухосного рулевого управления продолжалась полтора года. Но внимательные болельщики обнаружили один интересный момент…

В социальных сетях появилось видео с бортовой камеры на машине Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран При Венгрии в конце июля 2018 года.

В начале записи видно, как на главной прямой гонщик Mercedes тянет руль на себя. Поскольку заезд проходил в дождевых условиях, в брызгах невозможно оценить изменение угла схождения колес. Возможно, это движение руля – просто обман зрения. Или нет?

Журналист на примере своего макета DAS объяснил преимущество, которое получит Mercedes

Судя по реакции в соцсетях, это не обман зрения: "DAS", "Посмотрите на руль на пятой секунде", "Пятая секунда: он задействует DAS". Впрочем, другие всё-таки считают, что это лишь искажение картинки из-за капель дождя на объективе камеры.
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Формула-1, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, f.
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