Организаторы Гран-при Азербайджана хотят отказаться от гонки F1 в 2020 году

Новости спорта:Старт нового сезона в Формуле-1 значительно отклажывается.

В Азербайджане намерены отказаться от проведения гонки Формулы-1 в 2020 году, сообщает итальянский Motorsport.

По информации источника, на видеоконференции с руководством Формулы-1, ФИА, команд и промоутеров этапов организаторы Гран-при Азербайджана сообщили, что не хотят проводить гонку в сложившихся условиях. Возведение временных конструкций в Баку, которое должно перейти в активную фазу в апреле, связано с большими финансовыми затратами.

Таким образом, организаторы этапа боятся невосполнимых расходов и опасаются распространения коронавируса среди зрителей, так что намереваются отказаться от проведения Гран-при.

Ранее Формуле-1 пришлось отменить два этапа и перенести ещё пять Гран-при. Гонка в Азербайджане, как предполагалось, должна была открывать сезон.