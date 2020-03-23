Китайский пилот выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна

Новости спорта:О реальных гонках Формулы-1 в ближайшее время мы можем только мечтать.

Квалификацию виртуального Гран-при на автодроме Сахир выиграл представитель Red Bull Racing Филипп Энг, а Эстебан Гутьеррес квалифицировался со вторым результатом.

В гонке на 14 кругов лучшим стал пилот Рено Гуан Ю Чжоу. Китаец на первых кругах дистанции разобрался с чемпионом квалификации и больше не допустил борьбы за лидирующую позицию.

Одним из главных героев гонки стал гонщик Макларена Ландо Норрис, который с последней стартовой позиции прорвался в топ-5.

Виртуальный Гран-при Бахрейна транслировался на официальном канале Формулы-1 на YouTube. За событиями гонки в пиковые моменты следили около 200 тысяч человек.

Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона в Формуле-1 отложен как минимум до начала июня.