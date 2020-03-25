WRC возобновится только в июле

Ещё до вспышки коронавируса календарь покинула Чили – причиной стали политические волнения в стране. А первым перенесенным ралли из-за Covid-19 стал аргентинский этап, запланированный на 23-26 апреля. Теперь такая же участь постигла ралли в Португалии и на Сардинии. Это значит, что ближайшим этапом в календаре WRC отныне является Ралли Кения, которое должно пройти с 16 по 19 июля.
Организаторы ралли и промоутеры чемпионата постараются найти альтернативные даты отмененным этапам.
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020 WRC
16-19 июля – Кения
6-9 августа – Финляндия
3-6 сентября – Новая Зеландия
24-27 сентября – Турция
15-18 октября – Германия
29 октября-1 ноября – Великобритания
19-22 ноября – Япония
Перенесенные этапы
Аргентина
Португалия
Сардиния