WRC возобновится только в июле

Новости спорта:Организаторы чемпионата мира по ралли объявили об отсрочке еще двух этапов.

Ещё до вспышки коронавируса календарь покинула Чили – причиной стали политические волнения в стране. А первым перенесенным ралли из-за Covid-19 стал аргентинский этап, запланированный на 23-26 апреля. Теперь такая же участь постигла ралли в Португалии и на Сардинии. Это значит, что ближайшим этапом в календаре WRC отныне является Ралли Кения, которое должно пройти с 16 по 19 июля.

Организаторы ралли и промоутеры чемпионата постараются найти альтернативные даты отмененным этапам.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020 WRC

16-19 июля – Кения

6-9 августа – Финляндия

3-6 сентября – Новая Зеландия

24-27 сентября – Турция

15-18 октября – Германия

29 октября-1 ноября – Великобритания

19-22 ноября – Япония

Перенесенные этапы

Аргентина

Португалия

Сардиния