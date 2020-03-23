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Хэмилтон отказался проходить тест на коронавирус

Хэмилтон отказался проходить тест на коронавирус
12:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Льюис Хэмилтон не стал сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженными людьми.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не стал сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженными людьми - актером Идрисом Эльбой и женой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.

Британец объяснил свое решение тем, что в мире есть люди, кому этот тест будет нужнее. К тому же, Льюис не обнаружил у себя никаких симптомов болезни.

"Были некоторые спекуляции на тему моего здоровья после того, как я посетил мероприятие, где присутствовали два заразившихся коронавирусом человека. Сейчас у меня все хорошо, чувствую себя здоровым и провожу тренировки два раза в день. У меня нет никаких симптомов. К тому же, прошло уже 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса.

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Я обсудил со своим врачом необходимость проверки на коронавирус. Нужно понимать, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я", - написал Хэмилтон в своем Twitter.

Напомним, что из-за коронавируса в Формуле-1 отложили на неопределенный срок семь этапов чемпионата - в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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