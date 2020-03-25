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Формула-1 надеется провести 15-16 гонок за сезон

Формула-1 надеется провести 15-16 гонок за сезон
15:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Но с каждым днем это все менее вероятно.

Формула-1, несмотря на отмену уже 8 этапов нынешнего сезона, еще рассчитывает провести полноценный чемпионат из 15-16 гонок.

Однако пандемия коронавируса только усиливается, и стартовать в течение лета будет достаточно сложно.

"Никто не знает, когда ситуация улучшится, но как только это случится - мы готовы сразу начать чемпионат. Мы нацелены провести сезон-2020, несмотря на постоянную отмену этапов".

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"Хотим стартовать в течение лета и иметь в календаре 15-16 гонок. Уверен, впереди нас еще ждут лучшие дни", - сказал Чэйз Кэри, один из руководителей Ф-1.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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