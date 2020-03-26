Скачать
Четверг, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен из-за коронавируса

Пилот Формулы-1 гоняет на тракторе отца (Видео)

Пилот Формулы-1 гоняет на тракторе отца (Видео)
13:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Видео, как Риккардо управляет трактором отца, посмотрели более 770 тысяч раз.

Пилот "Рено" Даниэль Риккардо показал, чем занимается в период ожидания старта чемпионата мира Формулы-1, который отложен из-за пандемии коронавируса.

Австралиец в родной стране попробовал себя в роли фермера. Он записал небольшой ролик об этом. На видео он, напевая, управляет трактором отца.

За три дня это видео успели посмотреть более 770 тыс. раз.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Content lonesome @gopro

Публикация от Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

Первые семь гонок Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Восьмым в календаре значится этап в Монреале. Решение о его проведении должно быть принято до 1 мая.

Формула-1 надеется провести 15-16 гонок за сезон

Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Ф1, Даниэль Риккардо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снижение зарплаты: Футболисты "Баварии" пошли на крайние меры, чтобы помочь сотрудникам клуба
02 В Италии считают матч Лиги чемпионов одной из главных причин эпидемии COVID-19
03 Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
04 Скрипник летом может возглавить Динамо
05 Суркис прокомментировал слухи о назначении Скрипника на пост главного тренера Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь