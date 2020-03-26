Пилот Формулы-1 гоняет на тракторе отца (Видео)

Новости спорта:Видео, как Риккардо управляет трактором отца, посмотрели более 770 тысяч раз.

Пилот "Рено" Даниэль Риккардо показал, чем занимается в период ожидания старта чемпионата мира Формулы-1, который отложен из-за пандемии коронавируса.

Австралиец в родной стране попробовал себя в роли фермера. Он записал небольшой ролик об этом. На видео он, напевая, управляет трактором отца.

За три дня это видео успели посмотреть более 770 тыс. раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Content lonesome @gopro Публикация от Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 22 Мар 2020 в 2:57 PDT

Первые семь гонок Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Восьмым в календаре значится этап в Монреале. Решение о его проведении должно быть принято до 1 мая.

Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.