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Четверг, 26.03.2020
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Старт сезона MotoGP опять отложен
15:39 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Этап в испанском Хересе не состоится в установленные сроки.

Организаторы чемпионата мира MotoGP объявили об очередной корректировке календаря сезона-2020 из-за пандемии коронавируса в мире.

Как и ожидалось, этап в испанском Хересе не состоится в установленные сроки, 1-3 мая.

"Поскольку обстановка в мире постоянно меняется, назвать новую дату проведения Гран При Испании на данный момент невозможно", – говорится в официальном заявлении на сайте MotoGP.

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Ранее были перенесены на конец сезона гонки в Таиланде, США и Аргентине, а Гран При Катара отменили полностью. Скорее всего, не состоятся в срок этапы во Франции и Италии, запланированные на май. Руководство заводской команды Ducati на прошлой неделе предположило, что сезон стартует не раньше июля.

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