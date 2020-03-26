Старт сезона MotoGP опять отложен

Новости спорта:Этап в испанском Хересе не состоится в установленные сроки.

Организаторы чемпионата мира MotoGP объявили об очередной корректировке календаря сезона-2020 из-за пандемии коронавируса в мире.

Как и ожидалось, этап в испанском Хересе не состоится в установленные сроки, 1-3 мая.

"Поскольку обстановка в мире постоянно меняется, назвать новую дату проведения Гран При Испании на данный момент невозможно", – говорится в официальном заявлении на сайте MotoGP.

Ранее были перенесены на конец сезона гонки в Таиланде, США и Аргентине, а Гран При Катара отменили полностью. Скорее всего, не состоятся в срок этапы во Франции и Италии, запланированные на май. Руководство заводской команды Ducati на прошлой неделе предположило, что сезон стартует не раньше июля.