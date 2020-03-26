Главная гонка сезона "500 миль Индианаполиса" перенесена

Новости спорта:Гонка "500 миль Индианаполиса" перенесена на август.

Руководство IndyCar приняло решение перенести главную гонку сезона, "500 миль Индианаполиса" на более поздний срок. Традиционно она проходит в мае, но в связи с пандемией коронавируса боссы серии проведут её 23 августа, сообщает пресс-служба IndyCar на странице чемпионата в "Твиттере".

Гран-при Индианаполиса также будет перенесён и пройдёт 4 июля, в День независимости США.

Напомним, что старт сезона в IndyCar отложен из-за пандемии коронавируса. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в Китае в конце 2019 года. К концу марта нынешнего года болезнь проникла почти в 200 стран мира.

В США на сегодняшний день зарегистрировано более 68 тыс. случаев заражения, 1036 из них стали смертельными.