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Главная гонка сезона "500 миль Индианаполиса" перенесена

Главная гонка сезона "500 миль Индианаполиса" перенесена
21:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гонка "500 миль Индианаполиса" перенесена на август.

Руководство IndyCar приняло решение перенести главную гонку сезона, "500 миль Индианаполиса" на более поздний срок. Традиционно она проходит в мае, но в связи с пандемией коронавируса боссы серии проведут её 23 августа, сообщает пресс-служба IndyCar на странице чемпионата в "Твиттере".

Гран-при Индианаполиса также будет перенесён и пройдёт 4 июля, в День независимости США.

Напомним, что старт сезона в IndyCar отложен из-за пандемии коронавируса. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в Китае в конце 2019 года. К концу марта нынешнего года болезнь проникла почти в 200 стран мира.

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В США на сегодняшний день зарегистрировано более 68 тыс. случаев заражения, 1036 из них стали смертельными.

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Формула-1, Indycar, Автоспорт, Ф1, 500 миль Индианаполиса.
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