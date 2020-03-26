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Умер брат Пеле

Умер брат Пеле
17:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Брат Пеле скончался в возрасте 77 лет.

Зека Насименту, брат легендарного бразильского футболиста Пеле, скончался в больнице Сантоса в возрасте 77 лет, сообщает Globo Esporte. На протяжении многих лет Зека боролся с раком простаты.

Зека был на два года моложе Пеле. Он играл в составе "Сантоса" с 1961 по 1962 год, принял участие в 15 матчах и забил 4 гола. Позже Зека завершил профессиональную карьеру футболиста и начал работать в семейном бизнесе.

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По информации источника, похороны состоятся в четверг на мемориальном кладбище в Сантосе. В настоящий момент не известно, сможет ли присутствовать на церемонии сам Пеле, перенёсший операцию по замене тазобедренного сустава в феврале 2020 года. Ранее Эдиньо, сын Пеле, сообщил, что у отца возникли проблемы с реабилитацией.

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Сборная Бразилии, Пеле, Футбол, Новости футбола, Зека Насименту.
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