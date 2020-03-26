Похищенные в Нигерии футболисты освобождены

Новости спорта:Игроки были в плену два дня.

В Нигерии были освобождены похищенные ранее футболисты Бенджамин Илайомэд ("Абиа Кометс") и Дайо Оджо ("Супер Иглз"), сообщает BBC.

О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.