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Похищенные в Нигерии футболисты освобождены

Похищенные в Нигерии футболисты освобождены
16:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay

Новости спорта:Игроки были в плену два дня.

В Нигерии были освобождены похищенные ранее футболисты Бенджамин Илайомэд ("Абиа Кометс") и Дайо Оджо ("Супер Иглз"), сообщает BBC.

О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

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В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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Нигерия, Футбол, Новости футбола, Бенджамин Илайомэ, Дайо Оджо.
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