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Феттель рассказал, кем станет после завершения карьеры

Феттель рассказал, кем станет после завершения карьеры
08:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Феттель, возможно, после завершения карьеры станет инженером.

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что после завершения карьеры гонщика он может сохранить причастность к автоспорту. Немец заявил, что ему было бы интересно поработать инженером.

"До того как я начал профессиональную карьеру, я окончил школу и планировал учиться на инженера. Это то, о чём я могу задуматься. Мне интересно, как всё работает, хочется понимать, что происходит с машиной на трассе. Возможно, подумаю об этой специальности в будущем", — приводит слова Феттеля AS.

Напомним, в ходе минувшего сезона ходило множество слухов о том, что 2020 год станет последним в карьере четырёхкратного чемпиона мира.

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Сам Себастьян отрицает это. Недавно итальянские источники сообщили, что в "Феррари" готовы предложить немцу новый годичный контракт.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Себастьян Феттель, Ф1.
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