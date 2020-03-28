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Суббота, 28.03.2020
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Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)

Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)
20:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Актуальный список футболистов на 28 марта.

Большинство европейских чемпионатов, среди которых пять ведущих лиг, из-за пандемии коронавируса приостановлено. В настоящее время известно о 44 футболистах, заражённых инфекцией.

Италия

Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — "Ювентус"), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — "Фиорентина"), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — "Сампдория"), Маттиа Цаканьи ("Верона"), Кинг Пол Акпан Удо ("Пьянезе"), Дэниел Мальдини ("Милан"), Андреа Саранити ("Лечче"), Марко Спортьелло ("Аталанта").

Испания

У Лэй, Леандро Кабрера (оба — "Эспаньол"), Жонатас ("Эльче"), Йелко Алфая ("Бергантиньос"), Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков "Валенсии".

Германия

Максимилиан Миттельштедт ("Герта"), Лука Килиан ("Падерборн 07"), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — "Ганновер-96"), Фабиан Нюрнбергер ("Нюрнберг").

Англия

Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — "Портсмут"), Чарльз Остин ("Вест Бромвич").

Никто не знает, когда все это закончится: Президент УЕФА о пандемии коронавируса

Франция

Сук Юн Чжун ("Труа").

Китай

Маруан Феллайни ("Шаньдунь Лунэн").

Россия

Максим Астафьев ("Ленинградец").

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Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Карантин, Коронавирус, Пауло Дибала.
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