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Никто не знает, когда все это закончится: Президент УЕФА о пандемии коронавируса

Никто не знает, когда все это закончится: Президент УЕФА о пандемии коронавируса
15:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Александер Чеферин рассказал, когда ориентировочно возобновятся европейские чемпионаты.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.

"Никто не знает, когда всё это закончится. У нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остаётся только ждать. Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше завершить турниры.

Пока рассчитываем возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня. Если не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг пытаемся найти лучшее решение", — приводит слова Чеферина La Repubblica.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Александер Чеферин.
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