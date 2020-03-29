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Двукратный чемпион F1 призвал оставаться дома

Двукратный чемпион F1 призвал оставаться дома
17:28 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Фернандо Алонсо рассказал, чем занимается во время карантина.

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо призвал всех оставаться дома в период пандемии коронавируса.

"Оставайтесь дома. Тогда, конечно, всё будет хорошо. Но надо понимать, что за десять дней эта проблема не решится – потребуется много недель, – сказал Алонсо изданию El Mundo Deportivo. – Я считаю, что все остальные страны должны вынести урок из произошедшего в Китае, Италии и Испании, и принять все необходимые меры.

Что касается меня лично, то всё нормально. Неплохо после стольких разъездов на какое-то время остаться дома. У меня большой дом, свой сад, поэтому жаловаться мне не на что. Но, конечно, хочется, чтобы эпидемия прошла как можно скорее, и мы все вернулись к обычной жизни".

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Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Формлуа-1.
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