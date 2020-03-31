Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро

Новости спорта:Хэмилтон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов.

Британский гонщик чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1" Льюис Хэмилтон ("Мерседес") возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов.

Данные о зарплатах пилотов "Формулы-1" в 2020 году опубликовало издание Race Fans.

Официальная зарплата шестикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" в этом году составит 40 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял Себастьян Феттель ("Феррари") - 30 млн долларов, третье - Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 25 млн).

Как сообщалось, сезон в "Формуле-1" должен был начаться в середине марта в Австралии, но Гран-при отменили из-за пандемии коронавируса.

После этого стало известно, что также не состоятся соревнования в Бахрейне и Вьетнаме. Позже, на неопределенный срок, отложили Гран-при Нидерландов и Испании, а этап в Монако отменили. Гонка в Баку 7 июня могла стать первым стартом в новом сезоне, но и там решили отказаться от ее проведения. Таким образом, первым этапом нового сезона может стать Гран-при Канады, старт которого планируется 14 июня.