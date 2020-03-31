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Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей
07:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Футболист призвал всех оставаться дома.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский в прямой трансляции в Instagram рассказал про обстановку в Италии.

"Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете - правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус - это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - сказал Малиновский.

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По состоянию на утро 30 марта количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 770 тысяч человек. Погибли от болезни 37 тысяч, а вылечились - 160 тысяч.

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Италия, Карантин, Коронавирус, Руслан Малиновский.
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