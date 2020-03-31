Малиновский в Италии: Сложно видеть столько смертей

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский в прямой трансляции в Instagram рассказал про обстановку в Италии.
"Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете - правда. Так что сидите дома!
Кто думает, что коронавирус - это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив", - сказал Малиновский.
По состоянию на утро 30 марта количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 770 тысяч человек. Погибли от болезни 37 тысяч, а вылечились - 160 тысяч.