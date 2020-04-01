Формула-1: решение по Гран-при Британии еще не принято

Новости спорта:Решение о сроках проведения Гран-при Великобритании чемпионата мира в классе кольцевых автогонок "Формула-1" примут в конце апреля. Этап пока что запланирован в календаре на 17-19 июля.

Официальные лица "Формулы-1" все это время будут следить за ситуацией с коронавирусом, сообщает Sky Sports.

"К концу апреля руководство автодрома в Сильверстоуне согласует окончательное решение с представителями "Формулы-1", - отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри сообщил, что организация надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок. Он отметил, что сезон, скорее всего, завершится позже запланированной даты.

Из-за пандемии коронавируса были перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-при Австралии и Монако были отменены.