Формула-1: решение по Гран-при Британии еще не принято

Официальные лица "Формулы-1" все это время будут следить за ситуацией с коронавирусом, сообщает Sky Sports.
"К концу апреля руководство автодрома в Сильверстоуне согласует окончательное решение с представителями "Формулы-1", - отмечается в сообщении.
Ранее генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри сообщил, что организация надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок. Он отметил, что сезон, скорее всего, завершится позже запланированной даты.
Из-за пандемии коронавируса были перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-при Австралии и Монако были отменены.