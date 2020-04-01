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Среда, 01.04.2020
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Формула-1: решение по Гран-при Британии еще не принято

Формула-1: решение по Гран-при Британии еще не принято
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Решение о сроках проведения Гран-при Великобритании чемпионата мира в классе кольцевых автогонок "Формула-1" примут в конце апреля. Этап пока что запланирован в календаре на 17-19 июля.

Официальные лица "Формулы-1" все это время будут следить за ситуацией с коронавирусом, сообщает Sky Sports.

"К концу апреля руководство автодрома в Сильверстоуне согласует окончательное решение с представителями "Формулы-1", - отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри сообщил, что организация надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок. Он отметил, что сезон, скорее всего, завершится позже запланированной даты.

Самая большая зарплата в Формуле-1 составляет 40 млн евро

Из-за пандемии коронавируса были перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-при Австралии и Монако были отменены.

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Формула-1, Гран При Великобритании, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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