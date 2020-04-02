Гран-при Франции MotoGP отложено на неопределенный срок

Новости спорта:Гонка MotoGP в Ле-Мане перенесена из-за пандемии коронавируса.

Промоутеры MotoGP подтвердили то, что в принципе было уже давно понятно, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Гонка в Ле-Мане, запланированная на 17 мая, перенесена на неопределенное время.

"FIM, IRTA и Dorna Sports с сожалением сообщают, что Гран При Франции отложен. Такое решение принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поскольку ситуация постоянно меняется, назвать новую дату проведения пока невозможно", – говорится в официальном заявлении.

Гран При Италии в Муджелло, запланированный на 31 мая, пока официально не перенесен. Но проведение гонки в срок почти невозможно, учитывая 110 тысяч заболевших в Италии.