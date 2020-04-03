Формула-1. Виртуальный гран-при Вьетнама: главные претенденты на победу

Новости спорта:Несмотря на то, что этапы Формулы-1 были отменены, фанатам гонок не приходится скучать. Реальные гонки заменили виртуальные.

22 марта состоялся этап F1 в Бахрейне, трансляцию которого посмотрели более миллиона зрителей. На очереди гран-при Вьетнама (5 апреля). Но сама гонка пройдет на трассе Мельбурна, так как Ханой не представлен в гоночном симуляторе F1 2019.

Вновь ожидается участие действующих пилотов Формулы-1. На трассе Бахрейна свое мастерство демонстрировали Ландо Норрис ("Макларен") и Николас Латифи ("Уильямс"). Победа же досталась тест-пилоту "Рено" Чжоу Гуанью. В гран-при Вьетнама они вновь выйдут на виртуальную трассу. По оценкам аналитиков Parimatch, все трое входят в топ-5 претендентов на победу.

У Ландо Норриса пока что лучшие шансы выиграть гонку – 41%, хотя в Бахрейне он пришел к финишу пятым. Гонщик очень активен в онлайне и даже пообещал подстричься в прямом эфире, если за сеанс трансляции на своем Twitch-канале соберет более $10 000 на поддержку борьбы с коронавирусом.

"Спасибо всем моим зрителям за то, что к концу ночи было собрано больше $12 000 и за то, что поддерживаете борьбу с Covid-19! – прокомментировал Ландо в своем Instagram. – Хотя теперь мне придётся побриться налысо…"

Гонщик признался, что в виртуальных гонках нервничает сильнее, чем в реальных. Этап начнется уже в это воскресенье (5 апреля) в 22.00.