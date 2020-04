Пилот Формулы-1 попробовал себя в роли ведущего "В мире животных" (Видео)

Гонщик Renault Даниэль Риккардо ждёт окончания пандемии на семейной ферме в Западной Австралии и продолжает знакомить болельщиков с разными аспектами сельской жизни.

Даниэль уже показал, как на добровольном карантине прыгает в бассейн с холодной водой и водит трактор. В этот раз главными героями его видео стали… овцы.

"И вот мы в солнечной Австралии, в жестоких пустошах далеко от дома, – в стиле телеведущего BBC Дэвида Аттенборо рассказывает Даниэль. – А что у нас здесь? Овцы, прекрасные овцы. Сейчас у них сезон спаривания, поэтому нужно вести себя осторожно. Они бьются друг с другом за остатки растительности, так что могут и боднуть. Попробуем подойти к ним, чтобы посмотреть поближе".

You know. Maybe not having F1 isn’t such a bad idea. pic.twitter.com/4BWkpTPUfU

— Daddy Ricciardo (@JustNabz) April 1, 2020