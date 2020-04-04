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Команда Формулы-1 создала инновационный аппарат ИВЛ

Команда Формулы-1 создала инновационный аппарат ИВЛ
20:29 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Аппарат искусственной вентиляции легких, разработанный техническим отделом команды Mercedes совместно с Университетским колледжем Лондона, прошёл сертификацию и готов к массовому производству.

Команда Mercedes создала инновационный аппарат ИВЛ.

Девайс получил название UCL-Ventura. Конструкция Mercedes менее интрузивна по сравнению с традиционным аппаратом ИВЛ благодаря отказу от вентилятора при подаче воздуха в лёгкие.

"Наша команда работала круглые сутки, завершив тестирование аппарата меньше чем за 100 часов, – говорится в заявлении Университетского колледжа Лондона по итогам клинических испытаний. – Аппарат сертифицирован и правительство Великобритании уже разместило первый заказ на 10 тысяч единиц".

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Аппарат UCL-Ventura разработан в рамках инициативы Project Pitlane, которая объединяет усилия британских команд Формулы 1 в борьбе с коронавирусом.

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Формула-1, Mercedes, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Коронавирус.
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