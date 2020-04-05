Скачать
Воскресенье, 05.04.2020
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Михайличенко: Я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
В УЕФА обозначили сроки завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде
Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Экклстоун хочет руководить Формулой-1

Экклстоун хочет руководить Формулой-1
15:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Берни Экклстоун хотел бы вернуться к работе в Формуле-1.

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что ему хотелось бы вернуться к руководству чемпионатом.

"Не думаю, что в Liberty Media хотят видеть моё возвращение и что они хотят продать чемпионат. Я лично посещал этапы чемпионата мира, и делал это не для того, чтобы смотреть гонки, а чтобы работать. Продолжал работу и в те дни, когда оставался в офисе. Конечно, после стольких лет, проведённых в Формуле-1, нельзя сказать, что я не скучаю. Возможно, сейчас, когда у чемпионата столько проблем, мне хотелось бы снова руководить серией", — приводит слова Экклстоуна турецкая редакция Motorsport.

Напомним, старт нынешнего сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее Экклстоун призвал отменить Формулу-1 в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Берни Экклстоун, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кто осмелится?" Рамос запустил новый челлендж (Видео)
02 Звезда Ювентуса Дибала опять заболел коронавирусом
03 Федерер показал свои тренировки на дому (Видео)
04 Тренер Гвоздика: Ломаченко становится медленнее
05 Ушла эпоха: почему Худжамов покинул Мариуполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь